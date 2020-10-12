 

Армения заявила о сбитом Карабахом азербайджанском Су-25

12.10.2020, 14:08, Новости дня

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила об уничтожении силами ПВО Нагорного Карабаха азербайджанского штурмовика Су-25.

«Азербайджанские ВВС применяют по всей протяженности линии соприкосновения штурмовики Су-25 под прикрытием турецких F-16. Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха) сбили на северо-восточном направлении Су-25 противника», – сообщила Степанян, передает РИА «Новости».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что еще ряд населенных пунктов в Карабахе перешел под контроль ВС республики, в Баку объявят об этом через некоторое время.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией, предположив, что вскоре военные действия будут прекращены, поскольку продолжение войны сейчас не выгодно сторонам конфликта. 



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