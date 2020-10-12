 

Грузинский канал сообщил о нападении на Саакашвили в Афинах

12.10.2020, 14:01, Новости дня

В воскресенье, 11 октября, неизвестный напал на бывшего президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили в столице Греции Афинах, сообщил грузинский телеканал Mtavari.

До этого Саакашвили писал у себя в Facebook о прибытии в Афины на встречу с эмигрантами из Грузии. Он обвинил в подготовке к этой провокации бывшего грузинского премьера Бидзину Иванишвили.

“Через [главу правящей партии “Грузинская мечта – демократическая Грузия” Каху] Каладзе поручили местным грузинским преступникам, которых много в Греции, организовать провокацию до и во время встречи. Конечно, мы узнали об этом. “Воры в законе” [Лаша] Шушанашвили и [Заза] Амброладзе организуют нападение на меня”, – отмечал Саакашвили.

კვირას, დღის 2 საათზე, საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში, საბერძნეთში მცხოვრებ ჩვენ თანამემამულეებს ვხვდები.ამ შეხვედრის…

Posted by Mikheil Saakashvili on Reede, 9. Oktoober 2020

По данным телеканала, на Саакашвили пытался напасть неизвестный мужчина в черной одежде.

Сегодня Саакашвили поблагодарил греческих полицейских за профессиональную реакцию на эту провокацию.

“Благодарим греческую полицию за высокопрофессиональное, быстрое и адекватное реагирование, предотвращение провокации и обеспечение безопасности наших соотечественников во время встречи”, – написал политик 12 октября.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/3702158733147814

Он опубликовал новостной сюжет, посвященный встрече в Афинах, куда попали кадры с потасовкой.

შეხვედრა ათენში

გიორგი გაბუნიას სიუჟეტი ათენში შეხვედრის შესახებ.

Posted by Mikheil Saakashvili on Esmaspäev, 12. Oktoober 2020

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела. В 2015–2016 годах политик возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

27 августа Саакашвили опубликовал видеообращение на грузинском языке, в котором сообщил, что возвращается в Грузию. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в ответ заявила, что, как только политик въедет в страну, его задержат и поместят в тюрьму.

Саакашвили отметил, что продолжит работу в украинском Исполнительном комитете реформ, но активно включится в политический процесс в Грузии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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