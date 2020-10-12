 

“Наконец-то крутой образ”. В Instagram оценили фото Тины Кароль в платье с голым плечом и ногой

12.10.2020, 14:00, Новости дня

Украинская певица Тина Кароль на своей странице в Instagram разместила фото в черном платье асимметричного кроя, расшитом пайетками, с оголенным плечом и ногой.

“В этом образе она вела шоу “Танцы со звездами 7” на “1+1”. Хештегами с названием этого шоу сопроводили пост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#tinakarol wearing @davidkomalondon dress, Style by @sanahuntstore ph @kulakowskiy @tanci1plus1 @1plus1_ua #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 12 Окт 2020 в 12:13 PDT

Подписчики прокомментировали фото.

“Наконец-то крутой образ”, – написал muzvar.ua.

“Чуть сердце не остановилось”, – отметила vishuee_ob_.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Бренд Opel представил новый кроссовер Mokka

28.08 / Глава британского МИД осудил задержания журналистов в Белоруссии

05.10 / Минпросвещения сообщило о переводе московских школ на дистанционное обучение

02.07 / Финские военные отказались от свастики, но не везде

10.07 / Der Spiegel – Иран и Сирия углубили военное сотрудничество для борьбы с США

13.10 / Fox News – у Байдена не было бы шансов против Трампа, если бы не многолетняя ложь СМИ

07.10 / В сети появилась новая схема мошенничества

01.09 / Возле Северодонецка горит лес. Его тушат более 40 пожарных

17.09 / Новый кроссовер Toyota Urban Cruise выйдет 23 сентября

21.09 / Отдыхавшая в Турции россиянка попала под микроавтобус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска