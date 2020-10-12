“Наконец-то крутой образ”. В Instagram оценили фото Тины Кароль в платье с голым плечом и ногой

12.10.2020, 14:00, Новости дня

Украинская певица Тина Кароль на своей странице в Instagram разместила фото в черном платье асимметричного кроя, расшитом пайетками, с оголенным плечом и ногой.

“В этом образе она вела шоу “Танцы со звездами 7” на “1+1”. Хештегами с названием этого шоу сопроводили пост.

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#tinakarol wearing @davidkomalondon dress, Style by @sanahuntstore ph @kulakowskiy @tanci1plus1 @1plus1_ua #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 12 Окт 2020 в 12:13 PDT

Подписчики прокомментировали фото.

“Наконец-то крутой образ”, – написал muzvar.ua.

“Чуть сердце не остановилось”, – отметила vishuee_ob_.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.