 

Выборы мэра в Кривом Роге: Шевчик догоняет Вилкула

12.10.2020, 14:00, Новости дня

На выборах городского головы Кривого Рога лидируют два кандидата: действующий мэр города Юрий Вилкул, который выдвигается на новый срок от своей партии “Блок Викула украинская перспектива”, и кандидат от партии “Слуга народа” Дмитрий Шевчик. Об этом свидетельствуют результаты октябрьского опроса социологической группой “Рейтинг”.

Среди тех, кто собирается пойти на выборы и уже определился с выбором, голоса за кандидатов распределились так:

Юрий Вилкул – 40,8%
Дмитрий Шевчик – 29%
Константин Павлов (ОПЗЖ) – 10,1%
Юрий Яровой (“Европейская солидарность”) – 7,2%
Юрий Милобог (“Сила людей”) – 5,5%.

Другие кандидаты имеют менее 4% поддержки, не определились с выбором 20% опрошенных жителей города.

Инфографика: ratinggroup.ua

Социологи представили также динамику рейтингов среди всех опрошенных.

За Викула в сентябре готовы были проголосовать 50,5% всех опрошенных, в октябре – 31,5%, Шевчик – наоборот, нарастил поддержку: с 14% в сентябре до 22,3% в октябре. Рейтинг Ярового вырос с 3,9 до 5,5%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Рейтинги партий, которые стремятся попасть в городской совет Кривого Рога, выглядят так (среди всех опрошенных): 

“Блок Юрия Вилкула “Украинская перспектива” – 33,8%
“Слуга народа” – 23,2% 
“Оппозиционная платформа “За жизнь” – 10,3%
“Партия Шария” – 8,2%
“Европейская солидарность” – 7,3%
“Сила людей” – 6,1%

Близки к пятипроцентному барьеру “Батьківщина” (4,7%) и “Пропозиція” (4,2%). Остальные политические силы набирают менее 2%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 8–9 октября в Кривом Роге среди жителей города от 18 лет и старше, выборка репрезентативна по возрасту и полу.  Выборочная совокупность: 1000 респондентов, метод опроса – CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 3,1%

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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