 

Россия может выйти на плато по COVID-19 через 10-20 дней — Роспотребнадзор

12.10.2020, 13:50, Разное


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«Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября», – цитирует РИА Новости представителя ведомства.

В Роспотребнадзоре надеются, что скорому выходу на плато будет способствовать перевод организациями части сотрудников на «удаленку», осенние каникулы в школах, а также повсеместное соблюдение гражданами профилактических мер — ношения масок и социального дистанцирования. Пшеничная отметила, что замедление темпов роста заболеваемости будет заметно не сразу из-за длительного инкубационного периода коронавируса. Должно пройти минимум 1,5 инкубационных периода.

По словам эпидемиолога, в дальнейшем суточное число новых случаев COVID-19 не должно превышать 17-18 тысяч, однако точные прогнозы пока делать сложно.

Специалист добавила, что на заболеваемость может повлиять резкое похолодание, которое отрицательно влияет на сопротивляемость организма к респираторным инфекциям. Кроме того, расширение объемов тестирования также вносит свой вклад в увеличение ежедневного прироста случаев коронавируса.

«Но рост обусловлен выявлением больных с клиническими проявлениями заболевания, на долю бессимптомных носителей в стране приходится около 26% всех выявленных случаев», — заключила эксперт.

В минувшую пятницу в РФ был зафиксирован самый крупный ежесуточный прирост новых случаев COVID-19 за всю пандемию — 12 126 зараженных. Сегодня, 12 октября, оперштаб сообщил о 13 592 случаях коронавируса, выявленных за сутки.

На сегодняшний день число инфицированных достигло 1 312 310, и по уровню заболеваемости РФ занимает четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии.



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