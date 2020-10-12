Стивен Кинг оценил российский сериал «Эпидемия»

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12.10.2020, 13:48, Новости дня

Американский писатель Стивен Кинг назвал российский сериал Павла Костомарова «Эпидемия» «чертовски хорошим».

Сериал «Эпидемия» вышел на платформе Netflix 7 октября под названием To the Lake («К озеру»). Он был переведен на 12 языков и попал в топ-10 шоу на платформе, передает РИА «Новости».

«К озеру» чертовски хороший российский сериал», – написал Кинг в своем Twitter. Писатель отметил, что в фильме отличная операторская работа, много снега, все пьют водку, а маленький ребенок «просто заноза».

Сериал «Эпидемию» по книге писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро» Костомаров снял в 2019 году. По сюжету, Москву охватывает неизвестный смертельный вирус, который превращает людей в зомби. Главные герои фильма – две семьи, которые пытаются выбраться из зараженного города, чтобы спрятаться в доме у озера. Роли исполнили Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Кирилл Кяро, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Анна Михалкова, Александр Яценко.

В феврале сообщалось, что американский писатель Стивен Кинг поднялся на первую строчку в списке самых издаваемых в РФ авторов, оттеснив Дарью Донцову, являвшуюся в течение нескольких лет лидером рейтинга.



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