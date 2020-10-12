Эксперт: У США есть кандидат на пост президента Белоруссии

12.10.2020, 13:23, Разное

Белорусская элита после выборов 9 августа оказалась на перепутье. С одной стороны, у нее есть надежда, что Александр Лукашенко удержится во власти, с другой – окружение белорусского лидера рассчитывает, что сможет в перспективе покинуть страну, отметил Андрей Суздальцев.

Белорусские элиты надеются, что масштаб и потенциал протестных акций продолжит уменьшаться и Лукашенко сможет остаться во власти на неопределенное время. “Это заблуждение может подвести”, – считает Суздальцев.

В Белоруссии люди, которых рассматривают в качестве замены Лукашенко. Эксперт отметил, что Соединенные Штаты уже определились с такой кандидатурой.

“У Вашингтона есть такой человек, которого сейчас осторожно пытаются раскручивать, это сын известного белорусского националиста”, – цитирует политолога портал “Украина.ру”.

Ранее Суздальцев предположил, что Лукашенко затеял конституционную реформу для того, чтобы передать власть старшему сыну Виктору. Эксперт считает, что следующие пару лет белорусская элита будет готовиться к транзиту власти.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Евросоюз не признал победу Александра Лукашенко. Против нескольких десятков белорусских чиновников были введены санкции. Президент в этот список не попал.

В разгар протестов Лукашенко анонсировал конституционную реформу. 10 октября он посетил СИЗО КГБ, где обсудил предстоящие изменения с бывшим кандидатом в президенты Виктором Бабарико и членами координационного совета оппозиции.