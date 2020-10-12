 

Эксперт: У США есть кандидат на пост президента Белоруссии

12.10.2020, 13:23, Разное

Белорусская элита после выборов 9 августа оказалась на перепутье. С одной стороны, у нее есть надежда, что Александр Лукашенко удержится во власти, с другой – окружение белорусского лидера рассчитывает, что сможет в перспективе покинуть страну, отметил Андрей Суздальцев.

Белорусские элиты надеются, что масштаб и потенциал протестных акций продолжит уменьшаться и Лукашенко сможет остаться во власти на неопределенное время. “Это заблуждение может подвести”, – считает Суздальцев.

В Белоруссии люди, которых рассматривают в качестве замены Лукашенко. Эксперт отметил, что Соединенные Штаты уже определились с такой кандидатурой.

“У Вашингтона есть такой человек, которого сейчас осторожно пытаются раскручивать, это сын известного белорусского националиста”, – цитирует политолога портал “Украина.ру”.

Ранее Суздальцев предположил, что Лукашенко затеял конституционную реформу для того, чтобы передать власть старшему сыну Виктору. Эксперт считает, что следующие пару лет белорусская элита будет готовиться к транзиту власти.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Евросоюз не признал победу Александра Лукашенко. Против нескольких десятков белорусских чиновников были введены санкции. Президент в этот список не попал.

В разгар протестов Лукашенко анонсировал конституционную реформу. 10 октября он посетил СИЗО КГБ, где обсудил предстоящие изменения с бывшим кандидатом в президенты Виктором Бабарико и членами координационного совета оппозиции.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Мнение: Никто не ожидал такого от белорусских журналистов

22.07 / Дженсен Эклс показал последний снимок со съемок “Сверхъестественного”: Все написано на наших лицах

06.08 / Мнение: Первая точка

21.08 / Материнский капитал разрешат использовать для пополнения счетов в букмекерских конторах

08.10 / В Минздраве заявили о росте заболеваемости COVID-19 среди детей

19.09 / Здравствуй, вирус, Новый год!

01.04 / Владимир Путин прошел во второй тур президентских выборов на Украине – ИНТЕРСАКС

17.09 / Политолог о кредите России для Белоруссии: Лукашенко будет отдавать занятое комплиментами Путину

22.09 / Наталья Водянова поделилась первыми фото и видео со свадьбы с Антуаном Арно

16.09 / Климатологи из РФ рассказали, из-за чего ускорилось таяние вечной мерзлоты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска