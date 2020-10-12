 

Появление пророссийских сил в Белоруссии сочли невозможным: Лукашенко их быстро уничтожит

12.10.2020, 13:23, Разное

Суздальцев исключил возможность появления пророссийских сил в Белоруссии, которые могли бы стать альтернативой Лукашенко. Даже если они появятся, то власть их быстро уничтожит как угрозу своему положению, уверен эксперт.

Текущий формат российско-белорусских отношений приведет к тому, что Москва потеряет Минск, предупредил Суздальцев. В августе Россия поддержала Лукашенко в ущерб братскому белорусскому народу, констатировал эксперт.

“Последствия этого нужно ожидать в ближайшие месяцы”, – убежден политолог.

Политический кризис в республике далек от завершения, власть по-прежнему отказывается общаться с народом, сказал Суздальцев. Насилие силовиков в отношении протестующих в первые дни после выборов сделало Лукашенко нелегитимным в глазах белорусского общества, заявил эксперт. По его мнению, в Кремле не осознают, что ситуация в братской республике изменилась кардинально.

Что касается кредита в 1,5 миллиарда долларов, которые Россия выдала Белоруссии в сентябре, то этих денег Москва больше не увидит, уверен Суздальцев. Эти средства нужны Лукашенко на поддержку режима: после президентских выборов страна находится в международной изоляции, сказал эксперт в интервью порталу “Украина.ру”.

Ранее о готовности провести интеграцию с Россией заявили в белорусской Республиканской партии справедливости и труда (РПСТ). По словам ее члена Эльвиры Мирсалимовой, силам, которые выступают за сближение с Москвой, приходится преодолевать сопротивление властей.

В текущем политическом кризисе она винит руководство страны. Лукашенко не достаточно сделал для борьбы с западными некоммерческими организациями, которые последние годы развернули кипучую активность в Белоруссии, заявила Мирсалимова.

Напомним, что с 9 августа в Белоруссии идут акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко. Его главная соперница Светлана Тихановская была вынуждена уехать из страны. Евросоюз ввел персональные санкции против нескольких десятков человек из окружения президента.



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