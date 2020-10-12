Экс-девушка Тимати Алена Шишкова заинтриговала подписчиков гигантскими розами

12.10.2020, 13:17, Разное

В своем микроблоге Instagram модель Алена Шишкова похвасталась букетом гигантских роз на длинных ножках. Экс-девушка Тимати заинтриговала подписчиков подарком от таинственного поклонника, а некоторым фолловерам показалось, что так она «подкалывает» бывшего возлюбленного.

Поклонники уверены в том, что шикарный букет Алене Шишковой подарил мужчина, хотя она никак это не прокомментировала. В подписи к посту 27-летняя модель написала только «милый дом». Гигантские розы она поставила в прозрачную вазу и позировала на их фоне, чтобы передать действительно огромный размер цветов. Алена Шишкова позировала в классических голубых джинсах и белом топе с рубашкой. Волосы знаменитость собрала в пучок.

Розы, которые были выше самой модели, восхитили подписчиков. Некоторые комментаторы связали этот букет с тем, что экс-возлюбленный Алены Шишковой стал главным героем проекта «Холостяк». Дело в том, что Тимати тоже будет дарить девушкам, которые ему понравятся в шоу, розы. Недавно у артиста закончились отношения с Анастасией Решетовой, и он хочет найти личное счастье с помощью телевизионной программы. Нашлись фолловеры, которые предположили, что Алена Шишкова получила шикарный букет от Тимати. Поклонники все еще надеются на то, что пара вновь воссоединится.