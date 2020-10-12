Татьяна Брухунова не исключает, что родит Евгению Петросяну дочь

12.10.2020, 13:17, Разное

В микроблоге Instagram Татьяна Брухунова пообщалась со своими подписчиками, ответив на их вопросы. Супруга Евгения Петросяна прокомментировала возможное пополнение в семье и не исключает, что родит известному комику еще и дочь.

По словам Татьяны Брухуновой, на все «воля божья», а появление на свет ребенка она считает «подарком небес». Сын Ваган появился в семье молодой супруги и 75-летнего артиста во время карантина. Татьяна Брухунова рассказала, что она не кормит ребенка грудью, поэтому не придерживается «особой диеты». При этом, она позволяет себе есть все, что хочет, в первой половине дня, а вечером – ограничивает приемы пищи.

Фолловеры также спросили у жены юмориста, какую бы она хотела профессию для своего сына. Татьяна Брухунова считает, что Ваган сам определится с этим в сознательном возрасте. Она не намерена навязывать сыну собственное мнение и хочет, чтобы он принимал решения в жизни самостоятельно.

Один из вопросов подписчиков очень возмутил молодую мать. У нее спросили, как с рождением ребенка поменялись ее жизненные принципы. Эту формулировку жена Евгения Петросяна посчитала неуместной.