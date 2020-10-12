Булочки с Крымом

12.10.2020, 13:15, Разное

Вспышка ковида в «Артеке» — симптом болезни, одолевшей и знаменитый лагерь, и вообще полуостров. И дело тут не в вирусе.

Международный детский центр (МДЦ) «Артек» — это комплекс из десяти лагерей. Четыре года назад их обнесли каменной стеной высотой 3 метра и протяженностью 13,5 километра. На каждом КПП Росгвардия досматривает входящих, а машины обыскивают с зеркалами, как на государственной границе. Здесь мышь не проскочит и килобайт информации не утечет. И если бы не сотрудница лагеря, которая, как уже писала «Новая», от страха и отчаяния выложила в Сети видео, никто б не узнал, что в «Артеке» вирус.

Потом случился новый скандал: «Артек» рассорился с иностранными партнерами, которых чудом сохранял, несмотря на санкции, и теперь рискует остаться международным только по названию. Но вряд ли это сейчас кого-то сильно тревожит. С 2014 года «Артек» вместе с Крымским мостом, как два красных вымпела, должны были показывать успехи Крыма «в родной Гавани». Они добросовестно работали до самых выборов в марте 2018-го, теперь — всем спасибо, все свободны. В 2019-м дотации полуострову из федерального бюджета впервые за пять лет были урезаны. «Сакральный» Крым становится просто одним из регионов России, даже чем-то вроде придатка соседней Кубани.

«Детей везут с пневмонией автобусами» Константин Федоренко. Фото из соцсетей

В один из дней ноября 2018 года в Международный детский центр «Артек», с блеском работавший под российским флагом пятый год, прибыл новый руководящий работник. Константина Альбертовича Федоренко, уроженца Белореченска, райцентра на Кубани, еще вчера — министра образования Краснодарского края, ждало место замдиректора детского лагеря. Казалось бы, какое понижение в статусе. Но Федоренко шел на него сознательно.

На первый взгляд, новая работа не вязалась с опытом чиновника от образования. Да, «Артек» — образовательное учреждение, но замом Федоренко шел по строительству. Правда, на прежней работе о нем говорили, что, наоборот, не по профилю занимал место в минобре, так как вуз окончил когда-то как строитель. Но тут ведь как посмотреть: можно сказать, что он, наоборот, в обеих сферах большой специалист.

Замом он пришел к тогдашнему директору «Артека» Алексею Каспржаку. Тот принял лагерь в июне 2014-го, когда Украина оттуда уже ушла, а РФ толком еще не пришла.

Юрий Ээльмаа. Фото из соцсетей

— В 2014 году 85 процентов всех коммуникаций и зданий в «Артеке» были изношены, — рассказывает бывший заместитель гендиректора «Артека» Юрий Ээльмаа. — Я видел, как в одном из корпусов «Морского» бетонная стена жилого корпуса качалась на двух прутьях арматуры. Рабочие сняли со стен пластик — и выяснилось, что у корпусов на берегу моря нет фундамента. В 2004 году в «Артеке» что-то реконструировали, но Украина не настолько богатая страна, чтоб реконструировать все.

За те пять лет, что я проработал в «Артеке», с 2014 по 2019-й, только по программе развития предполагалось вложить 17 млрд рублей.

О том, на что пошли миллиарды при Каспржаке, мы еще расскажем. Через месяц после появления в лагере нового зама по строительству Каспржак уйдет. Еще через два месяца Федоренко возглавит «Артек» как врио гендиректора. Он проработает с этой приставкой аж до октября, прежде чем премьер-министр Медведев все-таки утвердит его в должности.

Фото: Ирина Тумакова / «Новая»

В день назначения Федоренко гендиректором, 11 октября 2019-го, в ялтинской больнице умер ребенок, привезенный скорой из «Артека». В ноябре — еще один. Две смерти детей за месяц с небольшим. За всю историю детского лагеря сотрудники, работавшие там десятилетиями, в разговорах со мной смогли вспомнить три или четыре таких случая. Но трагедии скользнули по новостным лентам — и только. В феврале 2020-го, когда в мире уже говорили о коронавирусе, в крымских пабликах мелькнули сообщения об артековских детях, которых якобы «везут автобусами» в Ялту с пневмонией. И опять это прошло практически незамеченным. Во всяком случае, на позиции нового гендиректора «Артека» оно никак не сказалось.

Вспышка коронавируса, о которой рассказала сотрудница лагеря, тоже не заставила нынешнюю дирекцию «Артека» закрыть лагерь на карантин. И 27 сентября он гостеприимно распахнул двери для новой смены. Ждали 1200 детей. Целый день их привозили автобусы с символикой «Артека». В каждом впереди сидела сопровождающая. В маске, сдвинутой на подбородок.

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В дирекции мне объяснили: пройти на территорию «Артека», чтоб задать вопросы на эту тему, никак нельзя. Как раз из-за вируса. В лагере, сказали, выделена «чистая зона», к детям подпускают только стопроцентно здоровых. Чтобы отфильтровать их, как раз перед приездом новой смены у всех сотрудников брали тест на ковид. В дирекции умолчали, что в очереди на мазок потенциально здоровые стояли нос в нос с потенциально больными. Сентябрьская вспышка началась после такого же тестирования. Зато мне сообщили, что выход сотрудников из «чистой зоны» категорически запрещен, а уж вход в нее посторонним — тем более.

Я слушала это по телефону, стоя у артековского КПП № 7. И с интересом наблюдала за воротами. Из них то и дело выбегали девушки и юноши в артековской форме вожатых и педагогов допобразования. Они шли в ближайший магазин — и обратно. Масок не было ни на ком. Голос в телефоне заверил меня, что такого не может быть вообще совсем и ни в коем случае.

Кубанские почвоведы

Примерно в одно время с Константином Федоренко из Краснодарского края в Крым перебрался его земляк. Иван Иванович Имгрунт когда-то начинал как прокурорский работник в Белореченском районе, на малой родине Федоренко, а с 2000 года на протяжении 17 лет этот район возглавлял. Потом случилась некрасивая история: Имгрунту хотели вменить соучастие в махинациях с землями лесхоза в поселке Родник близ Белореченска и с недвижимостью в Адлере. Всплыли какие-то многомиллионные суммы, каких скромный глава района иметь ну никак не мог. Из этого следовало, что обвинения несправедливы. Имгрунта ни в чем не обвинили, но пару лет о нем ничего не было слышно. И вот он приехал из Краснодарского края в Крым, получив работу в Совете министров республики.

Иван Имгрунт. Фото из соцсетей

Сейчас Иван Имгрунт уже год как мэр Ялты. Поселок Гурзуф, где находится «Артек», — часть Большой Ялты.

Федоренко и Имгрунт не просто земляки, они в некотором смысле коллеги. В 2004 году Имгрунт, несмотря на свое юридическое образование, защитил кандидатскую диссертацию по почвоведению. Его научным руководителем выступала почвовед Наталья Елисеева. В соавторстве с ней же Федоренко публиковал статью о рекультивации свалок (на примере Белореченского района) в «Известиях Сочинского госуниверситета».

Когда Федоренко возглавил «Артек», его заместителем по международной деятельности стала Евгения Елисеева. Судя по записям и фото в соцсетях, почвоведу Наталье Елисеевой она приходится дочкой. До переезда в Крым девушка, несмотря на молодость, успела 10 лет проработать в администрации Белореченска. Последняя ее должность перед «Артеком» — замглавы района по ЖКХ. Теперь, повторим, на ее плечах — вся международная деятельность «Артека». Гендиректор доверяет ей настолько, что она подписывает контракты с партнерами в регионах. Иначе говоря — отвечает за путевки.

Вместе с другими кубанскими земляками на работу в «Артек» приехал Максим Анатольевич Гордеев. В детском комплексе он стал руководить хозяйственным и транспортным обеспечением, проще говоря — закупками, а до этого был заместителем главы поселка в Белореченском районе. Поселок назывался Родник. Тот самый, где нынешнего мэра Ялты несправедливо подозревали в махинациях.

Фото: Ирина Тумакова / «Новая»

Следующий земляк с Кубани, в отличие от упомянутых, имеет хотя бы опосредованное отношение к детям. В «Артеке» Максим Юрьевич Кривонос — замдиректора по экономике и финансам. А раньше был заместителем министра труда и соцразвития Краснодарского края, на этой должности отвечал за программу «Развитие образования» в регионе. И можно только гадать, зачем он пошел на понижение.

В министерстве образования Кубани вместе с Федоренко работала юрист Елена Николаевна Живогляд. Теперь она отвечает за правовые вопросы в «Артеке».

Михаил Игоревич Куценко, новый начальник артековского управления IT, на Кубани чиновником не был. Он занимался бизнесом — ремонтом компьютеров. И в этом качестве выступал поставщиком услуг по госзакупкам для департамента образования Краснодара. Глава управления информационной политики «Артека» Михаил Михайлович Подлесный в Краснодаре руководил радиокомпанией «Радио Рокс-регион». Начальник управления безопасности «Артека» Александр Николаевич Недорубан в Краснодарском крае руководил Общественным молодежным фондом «Третья столица» и ЧОПом.

Единственная из этой команды, кто и в свой кубанский период занималась детьми, это Виктория Сергеевна Чубасова. Она возглавляла управление оздоровления и отдыха детей в краевом министерстве соцразвития. Работала с Кривоносом.

Такие высокопрофессиональные, несомненно, люди руководят «Артеком» уже больше года.

Крым наш

Те, кто бывал в Крыму до марта 2014-го, как бы они ни относились к процедуре «воссоединения», признают: для Украины полуостров был как нелюбимый приемыш. Он поражал невероятной природной красотой — и такой же запущенностью. Как раз в марте 2014-го в аэропорту Симферополя, рассчитанном на прием трех кукурузников, а никак не лайнеров с отдыхающими, я арендовала машину, и в первых строках договора значилось: имейте в виду, что в Крыму очень плохие дороги. По этим дорогам в центре Симферополя гуляли курицы. Машины визжали тормозами, чтоб вписаться между ямой и птицей. Украина не очень стремилась вкладываться в Крым.

Крым отвечал взаимностью. Во всех прибрежных городах чуть ли не на каждой улице стояли столбы с социальной рекламой: «Я декларирую тебе доход, Украина». И было понятно, что на практике его тут декларируют одни персонажи рекламы. Кассовые аппараты стояли только в магазинах, торгующих подакцизными табаком и алкоголем. Все, кто не торговал мимо кассы, на южном берегу Крыма (ЮБК, как здесь говорят) с мая по октябрь получали доход от сдачи комнат курортникам. С октября по май они этот доход тратили и уж точно не хотели его кому-то декларировать. Налогов из Крыма поступало — кот начхал.

Фото: Ирина Тумакова / «Новая»

Жилье, которое сдавали курортникам, поражало воображение: как Украина не вкладывалась в Крым, так крымчане не вкладывались в источник своего благосостояния. Его даже не ремонтировали толком.

— Зачем ремонтировать, если и так снимут? — рассказывает Нина, воспитатель детсада, приехавшая когда-то в Ялту из Мелитополя. — Мебель брали с помоек: кто-то выкинул, а бабуля к себе тащит, чтоб для жильцов поставить. Они и себя не жалели. Я снимала комнату у женщины, у нее сын был с синдромом Дауна.

Летом она вкопала в саду четыре палки, натянула полиэтилен, сама жила в этой палатке с больным ребенком, а комнаты сдавала.

Бюджетники, не имевшие квартир для сдачи, жили тяжело, зарплаты и пенсии у украинцев были действительно намного меньше, чем у их коллег в России. Денег у Украины не было. Но они держались.

«Артек» тоже переживал тяжелые времена. Правда, не настолько скверные, как станут рассказывать его новые хозяева в 2014 году.

— В 2004 году в «Артеке» построили новую школу, — говорит писатель и журналист Марина Козлова, работавшая когда-то вожатой. — На то время это была самая модная школа. Ее оборудовали системами видеонаблюдения, интерактивными досками — чего там только не было. Она до сих пор функционирует как школа. Тогда же реконструировали лагерь «Морской». В планах была реконструкция прибрежного комплекса — четырех лагерей, но, видимо, не хватило денег.

В день референдума как раз в Гурзуфе я видела белую собаку, покрашенную в российский триколор. Это был символ ликования крымчан.

Но присоединение к РФ они начали праздновать за неделю до референдума. На каждом заборе в Симферополе висели небольшие плакаты с разъяснением в две колонки: как плохо жить в Украине — и как хорошо в России, где учителя получают достойные зарплаты, а врачам дают квартиры. Продавцы переписывали ценники на рубли, а покупатели уже тратили деньги, которые обещала Россия.

Одним из тех, кто воодушевленно праздновал освобождение от украинского ига, был житель Гурзуфа Игорь Барышников.

— Мы не столько в Россию хотели, сколько в Советский Союз вернуться, — объясняет он. — Тогда была социальная защита. И нам говорили, что при РФ она будет. Путин обещал, что олигархов всех придушит.

Фото: Ирина Тумакова / «Новая»«Это было абсолютно диссидентское место»

В Советском Союзе «Артек» был голубой мечтой почти каждого школьника. Об этом столько рассказано, снято столько фильмов, что незачем повторять. Можно только заметить, что большая часть в лакированных рассказах, как ни странно, правда.

— Я приехала в «Артек» впервые ребенком, в 7 классе, — вспоминает Марина Козлова. — И сначала мне как-то все там на душу не легло. Но где-то в середине смены случился перелом. Я поняла, что здесь все мое, я хочу здесь жить. И что когда-то обязательно поеду туда работать. В 1980-х действительно вернулась — уже вожатой.

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