Диетологи рассказали о продуктах, от которых худеют

12.10.2020, 12:53, Разное

Диетологи для поддержания здорового организма и красивой талии рекомендуют сбалансированное питание в течение всего дня. Они рассказали о продуктах, от которых худеют.

Зачастую люди, мечтающие похудеть, правильно питаются во время завтрака, обеда и ужина, а вот перекусы, которые нередко составляют большинство калорийности рациона, не берут во внимание. Эксперты по здоровому питанию уверяют, что безобидные, на первый взгляд, хлебцы могут помочь набрать лишний вес. Итак, чтобы не поправиться, пища должна быть обогащена витаминами, минералами и клетчаткой. Так, зелень и овощи способствуют улучшению обмена веществ и выводят лишнюю жидкость из организма, а злаки нормализуют метаболизм.

Индейка, говядина и крольчатина, куриная грудка, нежирная рыба, яйца, кисломолочные продукты насытят организм полезными веществами в течение дня, а в качестве перекусов хорошо подойдут фрукты и ягоды, которые помогут преодолеть тягу к сладкому и станут хорошей профилактикой ожирения и авитаминоза. Зелёный чай, грейпфрут, острые специи, сельдерей и ананас – это популярные жиросжигатели, которые эффективно борются с лишними килограммами.

Эксперты уверяют, что продукты, от которых худеют, могут добавить пару лишних килограммов, если их неправильно употреблять. К примеру, мясо, птица и рыба совместимы только с овощами, исключение составляет картофель, а вот хлеб с джемом или сладкой кашей комбинировать нельзя, потому что сладкое и крахмалистое не сочетается.