 

Дмитрий Нагиев признался, что у него трудности в личной жизни

12.10.2020, 12:53, Разное

В эфире программы «Ты не поверишь!» Дмитрий Нагиев признался, что он испытывает сложности в личной жизни. Однако, по словам артиста, он не один.
О романах актера ходят легенды, а Дмитрий Нагиев обещает написать книгу о своих любовных похождениях. В СМИ неоднократно писали, что у него две семьи, одна из которых живет в Москве, а вторая – в Санкт-Петербурге. Артист неоднократно говорил о том, что у него «все сложно с женщинами». Он уверен, что над его книгой многие бы «рыдали и плакали».

Дмитрию Нагиеву удается прятать свою возлюбленную от журналистов, хотя они вместе выходят в свет. Например, на свои премьеры он берет спутницу, но они сидят в разных концах зрительного зала, поэтому не привлекают внимание папарацци. По словам актера, это совершенно не сложно.

Летом в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Нагиев официально признал дочь Миру, которая появилась в отношениях с Анной Спектор. По некоторым данным, у девочки фамилия звездного отца и живет она с матерью в Подмосковье, где актер купил двухэтажный дом. Самого Дмитрия Нагиева увидеть там можно редко, он постоянно проживает в Санкт-Петербурге. Также журналисты говорят о сыне Марке, которого родила Наталья Коваленко. Однако артист не комментирует эту информацию. Официально известно только о его старшем сыне Кирилле, который решил пойти по стопам звездного отца.



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