 

Собчак нашла Сергея Глушко в реанимации после выпуска «Прямого Эфира» Малахова

12.10.2020, 12:53, Разное

Супруг российской певицы Наташи Королевой Сергей Глушко попал в реанимацию в тяжелом состоянии, там его обнаружила Ксения Собчак. Причиной госпитализации стало нервное потрясение, которое испытал Тарзан после просмотра передачи Андрея Малахова «Прямой эфир», где обсуждалась его измена с Анастасией Шульженко.
Фотоснимок, запечатлевший Сергея Глушко в реанимации, продемонстрировала российская журналистка Ксения Собчак в своей программе «Осторожно Собчак». На данный момент официальной информации о самочувствии стриптизера нет, но если судить по публикациям в Instagram Тарзана, то с артистом все благополучно.

Скандал с изменой Тарзана Наташе Королевой произошел в конце августа. Вернувшаяся домой певица обнаружила крупную пропажу. Из ее дома похитили валюту и драгоценности, а воровкой она назвала любовницу Сергея Глушко Анастасию Шульженко, после чего та публично призналась в том, что состояла в интимной связи со стриптизером.



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