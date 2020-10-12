Звезда “Квартета И” Леонид Барац стал отцом в третий раз

12.10.2020, 12:50, Разное

Участник “Квартета И” Леонид Барац стал отцом: на своей странице в Instagram он сообщил о том, что его жена – психолог из Одессы Анна Моисеева – родила сына. Мальчика назвали Марк.

Появился Марк Барац (4040 граммов, 55 сантиметров). Появлялся он непросто. Понятно, что мама и Марк были основными действующими лицами. Аня держалась молодцом! И Марк старался и справился,

– написал в соцсетях Барац, опубликовав снимок жены и бирочку из роддома. Примечательно, что с Анной, с которой они состоят в отношениях с 2016 года, Леонида уже однажды “разводили”: в 2019 году ряд СМИ сообщил об их расставании, но, как видим, новость оказалась фейком.

Анна Моисеева

Она одесситка, я одессит, мы познакомились в Одессе, в общей компании. Я бы не сказал, что чувства были взаимными сразу. Был долгий платонический телефонный роман, потому что мы жили в разных городах. Потом она начала “поворачиваться ко мне лицом”. А дальше было так много событий, эмоций. Настоящие “российско-украинские горки”. Была влюбленность и любовь. Аня – женщина, которая дала мне такую гамму чувств! Было много счастливого, а какие-то краски из этой палитры я бы с удовольствием выбросил. Из наших отношений я понял, что противоположность любви – это не ненависть. А равнодушие. Ненависть – в этом случае та же любовь, только со знаком минус,

– рассказал Барац в интервью HELLO! о знакомстве с Анной. Для Бараца сын стал третьим ребенком: у него уже есть две дочери от первого брака с актрисой Анной Касаткиной, 26-летняя Елизавета и 17-летняя Ева.

Анна Моисеева и Леонид Барац Анна Моисеева и Леонид Барац