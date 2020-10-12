 

Американцы разочаровались в избирательной системе США

12.10.2020, 12:43, Разное

Опрос о доверии к выборам провел американский институт общественного мнения Gallup. Оказалось, что за несколько недель до выборов лишь 59% граждан США верят, что голоса будут корректно отданы и подсчитаны.

По сравнению с 2018 годом показатель доверия к избирательной системе США снизился на 11%. Это рекордное падение. Столь удручающие результаты социологи объясняют разочарованием среди республиканцев и независимых.

Претензий к своей избирательной системе у американцев много: некорректная работа почтовой службы, голоса, поданные обманным путем, много случаев мошенничества.

На этом фоне любопытны данные опроса ABC/WaPo, который зафиксировал разрыв в предпочтениях тех, кто голосует досрочно, и тех, кто в день выборов придет на избирательные участки. Наметившийся кризис доверия к власти и выборам может привести к серьзным последствиям для американского государства.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Согласно последним социологическим опросам, Джо Байден лидирует в предвыборной гонке. За него готовы отдать голоса около 50% избирателей. Дональда Трампа поддерживает 41% респондентов.

Многие американцы уже проголосовали досрочно. Из-за эпидемии коронавируса штаты расширили возможности для волеизъявления. Эксперты отмечают, что такого большого числа граждан США не голосовало досрочно еще никогда.

В одной только Вирджинии к началу октября досрочно проголосовали более 287 тысяч человек. Немногим меньше в Северной Каролине – 248 тысяч, а в Висконсине – 238 тысяч.



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