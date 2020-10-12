Божена Рынска рассказала о тяжелом течении коронавируса

12.10.2020, 12:17, Разное

Божена Рынска пояснила своим подписчикам в микроблоге Instagram о том, что у нее положительный результат теста на COVID-19. По словам журналистки, у нее тяжелое течение коронавируса, а у ее ребенка и няни болезнь протекает в легкой форме.

Вдова Игоря Малашенко призналась, что вначале почувствовала ужасную головную и глазную боль. Потом повысилась температура и журналистка обессилила. Лечение Божена Рынска проводит «по Израильской схеме» и предпринимает все меры, чтобы восстановиться после коронавирусной инфекции. Как отметил лечащий врач вдовы медиамагната, переболеют COVID-19 все, так как уже существует 26 штаммов вируса и он очень контагиозен.

Божена Рынска призналась, что сил у нее нет, поэтому она сама не может встать с постели. Кашель ее беспокоит, но нечастый. Аппетита у журналистки нет, поэтому она только пьет жидкость, однако доктор рекомендует добавить в рацион жирной пищи. Процесс восстановления после коронавируса займет около четырех недель.

По поводу семимесячной дочери Евгении, которая появилась на свет с помощь суррогатной матери, Божена Рынска отметила, что у ребенка болезнь протекает легко. У малышки хоть и есть температура, но ведет она себя активно и хорошо кушает. Наследница журналистки родилась уже после смерти Игоря Малашенко.