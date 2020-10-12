 

Мнение: Новые китайские пехотные дроны

12.10.2020, 12:10, Разное

Китайцы продолжают свои эксперименты с пехотными дронами поддержки.

Источник: Colonel Cassad



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