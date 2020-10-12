Мнение: Новые китайские пехотные дроны
12.10.2020, 12:10, Разное
Китайцы продолжают свои эксперименты с пехотными дронами поддержки.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
12.10.2020, 12:10, Разное
Китайцы продолжают свои эксперименты с пехотными дронами поддержки.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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