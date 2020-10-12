 

Атамбаев призвал президента Киргизии немедленно уйти в отставку

12.10.2020, 12:08, Новости дня

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал нынешнего главу республики Сооронбая Жээнбекова немедленно покинуть пост.

«Сооронбай Жээнбеков должен немедленно подать в отставку, как и обещал (премьеру) Садыру Жапарову. И мы все вместе должны добиться этого. Иначе скоро будет поздно», – написал Атамбаев в заявлении, распространенном его адвокатами.

По словам бывшего главы государства, после массовых беспорядков 5 октября «в стане оппозиции начался раздрай, и пока лидеры конфликтовали с друг другом, они упустили главное… – Сооронбай с помощью клана начал заново укреплять свои позиции». «Очевидно, что Сооронбай Жээнбеков втерся в доверие популярного в народе политика Садыра Жапарова, который был при его поддержке избран 10 октября премьер-министром… Дай бог, чтобы у Садыра все получилось», – добавил экс-президент, передает РИА «Новости».

Сам Атамбаев в субботу был задержан спецназом Киргизии в особняке в Кой-Таше. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении экс-президента.

Напомним, в пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Кроме того, Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова. В то же время Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.

Напомним, с понедельника в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / В Киеве злоумышленник угрожает взорвать банковское отделение

29.06 / В МИД Украины сообщили, когда может пройти встреча Зеленского с Орбаном

29.09 / Азербайджан заявил о ликвидации армянского полковника в Карабахе

03.08 / Директора школы в Кузбассе наказали из-за трансляции порно на онлайн-уроке

21.07 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

26.07 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 16 млн

05.09 / Rheinische Post – НАТО призвало Россию к участию в международном расследовании по делу Навального

04.10 / Стали известны подробности загрязнения воды у берегов Камчатки

25.08 / В Украине повысили минимальную зарплату, встреча советников глав “Нормандской четверки” отменена. Главное за день

08.07 / Шарий обвинил офис Зеленского в заказе его убийства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска