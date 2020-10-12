Мишустин установил запрет на вывоз за границу некоторых лесных товаров

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12.10.2020, 12:08, Новости дня

Кабмин ликвидирует пробелы в законодательстве, чтобы исключить возможность вывоза через границу отдельных видов лесных товаров, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы ликвидируем пробелы, чтобы исключить возможность перемещения через границу отдельных видов стратегически важных лесных товаров. Для этого постановлением правительства скорректируем соответствующий перечень», – передает РИА «Новости» Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава кабмина пояснил, что это устранит лазейку, когда более дорогой товар вывозился недобросовестными лесоэкспортерами под видом менее ценного, а также позволит прекратить практику экспорта сырья, запретив откровенно криминальные схемы вывоза продукции.

Напомним, 30 сентября президент РФ Владимир Путин ранее провел совещание по декриминализации лесного комплекса. Глава государства поручил ввести полный запрет на вывоз грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года.

Ранее в России задумались о полном запрете экспорта леса в Китай.



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