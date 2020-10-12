 

Зеленский о назначении Татарова замглавы ОПУ: Этот конкретный человек никого на Майдане не разгонял

12.10.2020, 12:04, Новости дня

Обвинения нынешней украинской власти в возврате к политике времен Виктора Януковича – это “просто слова”, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущему программы HardTalk Стивену Сакуру, расшифровку приводит “ВВС News Україна”.

Сакур напомнил, что семьи героев Небесной сотни резко отреагировали на назначение бывшего следователя Главного управления МВД Украины Олега Татарова заместителем главы Офиса президента. Татаров известен негативными комментариями происходивших на Майдане событий, его в 2014 году называли “рупором МВД”.

“Этот конкретный человек никого не разгонял. Я бы никогда – я уважаю Майдан, мы чтим память погибших, я патриотичный человек, я президент Украины – никогда не назначил человека, который разгонял людей на Майдане”, – сказал Зеленский.

По его мнению, критику подогревают СМИ, за которыми стоит пятый президент Украины Петр Порошенко.

“Все знают, что у нас был олигарх-президент. Хорошо, мы прошли это. Но ему до сих пор кажется, что он президент. Он финансирует различные средства массовой информации, владеет ими… Он не может успокоиться, что он не президент. Вот и все. Все, что происходит, связано именно с этим вопросом”, – отметил Зеленский.

Зеленский 5 августа подписал указ №310/2020 о назначении Татарова заместителем руководителя ОПУ. Он заявил, что для него имеет значение моральность человека, а не его работа в “старой власти”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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