Винник победил COVID-19. Как выглядит певец после болезни

12.10.2020, 12:04, Новости дня

Украинский певец Олег Винник заявил в Instagram, что вылечился от COVID-19 и опубликовал видеообращение к поклонникам.

“Дорогие мои, у меня хорошие новости! На днях получил отрицательный тест на COVID-19, чувствую себя хорошо и с новыми силами готов работать для вас!” – заявил он.

Винник добавил, что продолжит концертную деятельность.

“До встречи, желаю всем здоровья!” – написал певец.

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Любі мої, у мене хороші новини! Днями отримав негативний тест на COVID-19, почуваю себе добре і з новими силами готовий працювати для вас! Усі подальші заплановані концерти відбудуться! Тож до зустрічі, бажаю усім здоров’я!

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 11 Окт 2020 в 9:30 PDT

Олег Винник был учстником шоу “Танцы со звездами” на “1+1”. Он танцевал вместе с Аленой Шоптенко. Они покинули проект 4 октября после шестого эфира из-за дисквалификации. Пара не вышла на паркет второй раз подряд из-за болезни – 27 сентября Винник и Шоптенко сообщили, что заразились коронавирусом.

В Украине на 12 октября зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество достигло 265 454. Умерли уже 5015 пациентов с COVID-19, в том числе 43 – за последние сутки. Продолжают болеть 146 029 человека, выздоровели – 114 410 (+903 за последние сутки).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.