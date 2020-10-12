 

Винник победил COVID-19. Как выглядит певец после болезни

12.10.2020, 12:04, Новости дня

Украинский певец Олег Винник заявил в Instagram, что вылечился от COVID-19 и опубликовал видеообращение к поклонникам.

“Дорогие мои, у меня хорошие новости! На днях получил отрицательный тест на COVID-19, чувствую себя хорошо и с новыми силами готов работать для вас!” – заявил он.

Винник добавил, что продолжит концертную деятельность.

“До встречи, желаю всем здоровья!” – написал певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Любі мої, у мене хороші новини! Днями отримав негативний тест на COVID-19, почуваю себе добре і з новими силами готовий працювати для вас! Усі подальші заплановані концерти відбудуться! Тож до зустрічі, бажаю усім здоров’я!

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 11 Окт 2020 в 9:30 PDT

Олег Винник был учстником шоу “Танцы со звездами” на “1+1”. Он танцевал вместе с Аленой Шоптенко. Они покинули проект 4 октября после шестого эфира из-за дисквалификации. Пара не вышла на паркет второй раз подряд из-за болезни – 27 сентября Винник и Шоптенко сообщили, что заразились коронавирусом.

В Украине на 12 октября зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество достигло 265 454. Умерли уже 5015 пациентов с COVID-19, в том числе 43 – за последние сутки. Продолжают болеть 146 029 человека, выздоровели – 114 410 (+903 за последние сутки).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Автодром в Ленобласти превратили в кинотеатр

28.07 / Сотрудник Росгвардии найден мертвым в автомобиле в Ингушетии

04.10 / В Минске начались задержания митингующих

08.10 / В РФ отреагировали на вручение Нобелевской премии по химии

09.07 / СБУ решила попросить Гонтареву не выражать свое мнение об МВФ. А может, СБУ все-таки займется тем, чем ей положено?

13.07 / Христианские изображения собора Святой Софии во время молитв мусульман будут прикрывать

01.09 / “Просыпается древнее зло – родительские чаты в Viber”. Мемы о начале учебного года

14.07 / Помпео и Лавров обсудили предстоящую встречу лидеров стран-постоянных членов СБ ООН

30.06 / На юго-востоке Москвы загорелся склад

26.08 / Тихановская заявила, что мирные протесты в Беларуси не прекратятся

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска