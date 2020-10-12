На некоторых поверхностях коронавирус может выживать до 4 недель – новое исследование

12.10.2020, 12:02, Разное

Ученые из национального австралийского научного агентства CSIRO обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2 может выживать до четырех недель на некоторых поверхностях, с которыми соприкасается каждый человек. Их новые данные опубликованы в Virology Journal.

Авторы сообщают, что вирус лучше сохраняется на гладких поверхностях (стекло, винил, сталь), чем на пористых (ткани). Коронавирус лучше выживает на бумажных купюрах, чем на пластиковых, он предпочитает невысокую температуру.

Лучше всего вирус выживал при комнатной температуре (20 градусов Цельсия) на гладких поверхностях, например, на стекле, включая экран смартфона. С увеличением температуры вирус выживал хуже.

Эксперименты проводились в темных помещениях, то есть, условия не полностью соответствовали реальной жизни: они исключали пагубное воздействие на вирус ультрафиолетового излучения. Влияние ультрафиолета на коронавирус было показано ранее.

«В связи с эффектами ультрафиолета, вероятно, вне помещений более безопасно, чем в зданиях, снаружи вирус может быть инактивирован солнечным светом», – сказал The Guardian профессор Питер Коллингтон (Peter Collignon).

Ученые считают, что основной путь передачи инфекции – воздушно-капельный, а не контактный.

«Я думаю, 90% передачи инфекции связано с близким контактом с больными людьми, которые кашляют и чихают или иначе выделяют инфицированные капли. Вероятно, около 10% случаев заражения связаны с руками и поверхностями», – указал Коллингтон. Он добавил, что, несмотря на это, мыть руки перед касанием лица – хорошая идея.

По мнению авторов, хотя точная роль вируса на поверхностях в распространении болезни неизвестна и еще должна быть уточнена, данные о выживании вируса нужны для разработки профилактических мероприятий.

Ранее исследования показывали, что на стекле и пластике концентрация коронавируса сокращается в 10 раз за 4 дня, а на купюрах за это время он полностью исчезает.

Недавно японские ученые выяснили, что на руках SARS-CoV-2 остается активным в течение 9 часов. Какую роль это играет в распространении инфекции, также установлено не полностью.