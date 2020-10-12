Ученые рассказали о влиянии фиброза на самую опасную патологию сердца

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12.10.2020, 11:53, Разное

Уральские исследователи впервые выяснили, как фиброз влияет на работу сердца. Результаты исследования одной из самых опасных патологий, приводящей к смерти человека, были опубликованы в научном издании Scientific Reports.
Ранее исследователи не углублялись в вопрос, связанный с влиянием фиброзной ткани на работу сердца. Было известно, что появляется она в результате разрастания соединительной ткани, происходящего на фоне старения организма, лишнего веса или наличии болезней сердца. После инфаркта фиброзная ткань может занять обширную долю сердца, но иногда она выглядит как разупорядоченные вкрапления в миокарде.

Исследованием фиброза занимались сотрудники Уральского федерального университета. По словам экспертов, фиброз становится причиной того, что электрические импульсы не могут пройти из-за измененной структуры миокарда. На фоне этого развивается аритмия. При этом влиять на работу сердца могут не только количество фиброзных вкраплений, но их протяженность, отметила Ольга Соловьева.



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