Эколог рассказал о влиянии грязных окон на здоровье человека

12.10.2020, 11:53, Разное

Грязные окна влияют на состояние здоровья человека. Этой информацией генеральный директор ООО «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев поделился с журналистами радио Sputnik.

Инженер-эколог Ястребцев отмечает, что окна необходимо мыть для собственного здоровья. Грязь, включающую сажу и канцерогенные вещества, которая собирается на рамах, стёклах и подоконниках, нужно смывать прежде, чем она попадет в лёгкие. Достаточно дважды в год делать генеральную уборку для окон: летом, чтобы избавиться от растительной пыльцы-аллергена, а зимой – от пыли, хлоридов и сажи.

Также в течение нескольких столетий гигиенистами было подмечено, что когда помещение освещается солнечным светом, то оно обеззараживается, а человек себя комфортно чувствует. Специалист по экологическим вопросам Антон Ястребцев поддерживает эту точку зрения, объясняя, что чем светлее комната, тем лучше состояние здоровья, а вот грязные окна – это препятствие как для инсоляции, так и для крепкого иммунитета.