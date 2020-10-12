Участие в благотворительных акциях делает людей привлекательными

12.10.2020, 11:53, Разное

Ученые пришли к выводу, что участие в благотворительных акциях делает человека более привлекательным. Результаты трех независимых исследований продемонстрировали, что в каждом случае волонтеры в глазах респондентов имели более привлекательную внешность.

Одно из исследований проводилось в США в течение нескольких лет. Интервьюируемым участникам демонстрировали людей, вызвавшихся принять участие в благотворительных мероприятиях. Оказалось, что респонденты ставили им наиболее высокий балл за привлекательность.

Кроме того, участники других исследований не знали, кто в выборке является волонтером. Но чаще всего именно их внешность оценивали как привлекательную, что демонстрировало обратную связь.