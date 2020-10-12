Мнение: Принуждение к труду

12.10.2020, 11:50, Разное

По поводу той истории про детский труд в СССР. В Советском Союзе было много правильного, и приобщение школьников к труду, конечно же, было движением в верном направлении. Коммунисты той эпохи не поняли бы своих современных последователей, для которых труд превратился из священной обязанности в оскорбительную повинность.

К сожалению, идеология побуждала пропагандировать не просто труд, но непременно бесплатный труд, а школьная система естественным образом стремилась к тому, чтобы труд был ещё и благородным, то есть подчёркнуто бесполезным. И то, и другое чудовищно демотивирует подростков. Выполнить работу, не получив за неё справедливой оплаты, обидно. Осознать, что ты маешься ерундой, подметая ломом плац, обидно вдвойне.

В некоторых школах педагогам удавалось разрешить обе проблемы: школьникам находили нужную работу, а потом эту работу честно оплачивали. В большинстве школ, увы, руководство предпочитало расслабиться и пустить дела на самотёк.

Лично я помню в школе два эпизода с «трудом» (это были уже 1980-е). Однажды на уроках труда нам поручили дорабатывать напильником какие-то заготовки, пообещав оплатить работу, выдав столько-то копеек за каждую деталь. Мы несколько месяцев пилили эти заготовки, но денег нам под каким-то предлогом так и не выдали.

Другой раз мы приехали на радиозавод, чтобы выковыривать резисторы с конденсаторами с нерабочих плат. Нам раздали кусачки, и, в отсутствие всякого контроля и обучения, мы немедленно предались безудержному вандализму. Сейчас это называется «бизиборд»: двухлетним детям ставят доску с ручками и выключателями, чтобы они не трогали ничего опасного.

Будучи бизнесменом, я отлично понимаю директора школы и прочих ответственных за наше трудовое обучение. Создание рабочих мест — тяжёлый труд, который требует и недюжинных организационных усилий, и солидных материальных ресурсов. Нельзя вот так просто щёлкнуть пальцами и занять целую ораву беспокойных подростков, большая часть которых в гробу видела родную школу, каким-нибудь полезным, оплачиваемым делом.

Вместе с тем, повторюсь, некоторым школам удавалось эту проблему разрешить. Как показывает опыт, сейчас счастливчики, которым повезло учиться в таких школах, будут рассказывать, как они приносили домой полноценную зарплату, выполняя в старших классах какой-нибудь взрослый труд.

Отвечу заранее: СССР был большим и разным. Некоторым действительно повезло с трудовой практикой. Другим повезло меньше.

Публикую письмо читателя, который рассказывает, как обстояли дела во время его учёбы:

В СССР существовал официально кабальный детский труд, это факт. Я назвал его кабальным, так как он никак юридически не обуславливался (после 1964 года), от него нельзя было отказаться, он был безусловной обязанностью, и он не оплачивался. В 1980-е дети выполняли «отработки» на пришкольном участке и в школе либо на полях завода-шефа (у завода было свое сельскохозяйственное подсобное хозяйство) — я городской житель, но отработку вел в том чисел и на сельских полях. Осенью вместо учёбы мы по две недели собирали на полях овощи. Питались дети за свой счёт – обедали тем, что привозили с собой. Работа не оплачивалась. Это называлось «ездить на поля».

Школьные классы постоянно мыли школьники. Навешивали шторы тоже школьники. Перфораторов тогда не было — с помощью пробойников и молотков мы пробивали отверстия для навески штор в бетонной стене. Пробойники делали в мастерских сами.

В интересах завода–шефа дети заполняли этикетки для химической продукции завода. Оплаты за это также не было.

Только через долгие годы я прочитал, что слово «отработка» появилось в 1940-е годы. В СССР в старших классах с 1940 по 1956 год образование было платным. Советских бедняков, детишек из бедных семей, принуждали к отработке стоимости их учебы в школе. Школьников, как крепостных крестьян, принуждали к чему то типа барщины. Детишек припахивали, и я думаю, что для них это было унижением — состоятельные дети платят за учебу, а беднякам приходится вкалывать, когда все расходятся по своим детским делам. После 1956 года плату за учёбу отменили. Однако в 1958 году ввели обязанность для школьников по два дня в неделю работать на производстве или в сельском хозяйстве бесплатно (кстати, такая же была обязанность и для вузов). В 1964 году правило по обязательной двухдневной еженедельной работе отменили, однако не регламентированная нормативными актами отработка осталась, теперь уже для всех классов школы, не только для бедных. Это мне не казалось унизительным, так как работали все. Аналог барщины распространили на всех советских школьников. Только слабоумный скажет, что труд ничего не стоит — допускаю, что лично его труд, может, и не стоит. У труда есть своя цена. Соответственно, в СССР школа была, по сути, платным учреждением, но оплата производилась своеобразно – детским трудом без согласования с родителями.

Сейчас привлечение к работам в школе регламентировано законом. Родители вправе дать согласие, но вправе и отказаться от привлечения детей к труду. Я писал отказ от привлечения к труду вне помещений школы для своего ребенка. Так как дети на пришкольном участке при уборке обнаружили шприцы, оставленные наркоманами (кстати, наркомания началась ещё в советских школах). Я опасался, что мой ребенок заболеет, если уколется. Отказ приняли и более не привлекали к работам. Если бы я написал, что отказываюсь от применения труда ребенка полностью, то не привлекали бы нигде.

Кстати, в 9 классе мой ребенок получал стипендию за хорошую учебу в государственной школе – до 1500 рублей (немного, но для ребенка уже хорошо).

Я совершенно не против трудового воспитания. Для тех детей, кому этого хочется, и у кого согласны родители. Но трудовое воспитание в виде поездок на поля мне непонятно — бесплатно работать, да оплачивать ещё и своё питание. В детстве я не понимал абсурд происходящего.

Считаю, что необходимо ввести отдельные законы для коммунистов и сталинистов. Они и их дети должны по неделе работать летом в виде отработки на госполях, на которых нужно высаживать турнепс. Потом осенью там же по две недели. Только ручной труд — механизацию запретить. Питание за свой счет. Строго бесплатно. Возить их туда и обратно за счёт государства. Навесов от дождя и солнца не строить, а то посчитают, что в раю!

Я шучу. Если в СССР до сталинской Конституции 1936 года существовала официальная дискриминация различных «бывших людей», то сейчас такое невозможно, наша Конституция не допускает дискриминации людей по политическим мотивам. Сталинисты и коммунисты очень трепетно относятся к своим правам – они одобряют различные ограничения и репрессии или оправдывают их в отношении других, но любое умаление их прав они считают невозможным – других ущемлять можно, а их нельзя.

Добавлю от себя, что в некоторых странах есть официальный налог на верующих. Считаешь себя верующим — пожалуйста, отчисляй несколько процентов от дохода на счёт своей церкви, в составе других налогов. Было бы логично ввести подобный налог и на коммунистов: его можно было бы направить, например, на раздачу бесплатных квартир нуждающимся.

Возвращаясь к теме поста: принуждать к простому труду студентов и инженеров — глупость, сравнимая с преступлением. Это хуже, чем забивать гвозди микроскопами, так как микроскопы в конечном итоге обходятся обществу дешевле.

А вот школьников обучать труду очень важно, и наши школы совершают большую ошибку, когда игнорируют это направление педагогики. К сожалению, бездумно заставлять школьников околачивать груши шариковыми ручками — ошибка ещё большая. Труд должен быть, во-первых, добровольным, во-вторых, оплачиваемым, в-третьих, реально кому-то нужным.

PS. На прикреплённом к посту видео вы можете наблюдать, как свиньи выбрались из своего загончика, чтобы помочь фермеру очистить поле от испорченной кукурузы.