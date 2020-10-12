Антикитерский механизм – фрагмент древнего компьютера неизвестной цивилизации

12.10.2020, 11:45, Разное

Нам кажется, будто компьютеры появились в жизни сравнительно недавно. На деле же, первые сложные системы были придуманы еще тысячелетия назад — и о том есть прямые археологические свидетельства.

Одну из самых необычных и странных реликвий подняли с дна моря водолазы археологической группы. Обнаруженный ими затонувший корабль перевозил драгоценный груз с одного греческого острова на другой — в числе прочих на борту его был обнаружен самый загадочный механический артефакт древности: Антикитерский механизм.

Кто создатель?

Сегодня историки имеют все основания предположить, что корабль шел с острова Родос. Здесь во II веке до нашей эры жил знаменитый древнегреческий астроном, математик и философ Гиппарх Никейский. Скорее всего, автором загадочного антикерского механизма был именно он — хотя, возможно, необычный артефакт придумал и создал никому не известный самородок из греческой провинции.

Странные обломки

Хотя ценности были подняты с корабля еще в конце 1901 года, еще длительное время никто и понятия не имел о существовании механизма. Археологов интересовали более яркие предметы: с борта в музей перекочевали мраморные статуи, множество ювелирных изделий и другие артефакты. Только 17 мая 1902 года археолог Валериос Стаис понял, что попавшие к нему в руки обломки представляют собой части одного механизма.

Полвека забвения

Но прошло еще полвека, прежде чем ученые догадались об истинном предназначении механизма. Английский историк Дерек Джон де Солла Прайс провел подробные исследования останков артефакта и предположил, что этот механизм — античное вычислительное устройство. К тому времени датировка механизма была установлена точно: экспедиция Жака-Ива Кусто обнаружила на том же корабле монеты, согласно которым механизм был создан в 85 году до нашей эры. А теперь попробуйте представить удивление научного сообщества, осознавшего что люди пользовались примитивным, но все же механическим счислительным устройством за добрую сотню лет до рождения господа нашего Иисуса Христа!