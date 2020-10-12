Родителям находящихся на дистанционном обучении школьников предложили выплачивать пособие

12.10.2020, 11:43, Разное

Коронавирус продолжает доставлять неудобства людям по всему миру. Россияне готовятся к очередному пику заболеваемости COVID-19.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, власти не торопятся вводит жесткие ограничительные меры, которые применялись весной.

Многие эксперты сходятся во мнении, что второго локдауна российская экономика не выдержать. Стоит отметить, что предыдущий карантин спровоцировал серьезные последствия для многих предпринимателей и самозанятых.

В связи с этим существует точка зрения, что государство должно финансово помогать определенным слоям граждан. Так, политик Ярослав Нилов обнародовал в своем телеграм-канале содержание инициативы, которая предполагает, что родителям школьников, находящихся на дистанционном обучении, будут выплачиваться пособия.

Уточняется, что речь идет о подростках до 14 лет. Кроме того, законопроект позволит родителям этих учащихся уходить на больничный, пишет Life.

Напомним, что сейчас речи о полном переводе школьников на удаленку не идет. Президент России Владимир Путин недавно сообщил, что важнейшей составляющей качественного образования является непосредственная коммуникация между детьми и преподавателями.