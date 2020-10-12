 

Родителям школьников на дистанционке могут ввести оплачиваемый больничный

12.10.2020, 11:41, Разное

В РФ могут ввести новые правила социальной защиты работающих граждан, а также ведения больничных листов. Если инициативу поддержат, право на оплачиваемый больничный получат родители школьников, находящихся на дистанционке.
О возможности изменения методики оплаты временной нетрудоспособности пояснил в Сети Ярослав Нилов, руководящий комитетом Государственной думы по труду и соцполитике. Если подобные предложения поддержат в Парламенте, то список основания для получения оплачиваемого больничного расширится. В него включат работающих граждан с детьми школьниками.

В случае, если ребенку еще не исполнилось 15 лет, родители смогут взять больничный лист на период нахождения на дистанционном обучении дома. Соответствующие документы чиновники уже готовят к принятию в Думе. При этом стоит учесть, что получить деньги за вынужденное отсутствие на рабочем месте сможет только один из родителей.

Пандемия коронавируса очень сильно отразилась на учебном процессе, вынудив перейти на так называемую дистанционную форму. Внеплановые каникулы из-за новых вспышек инфекции вынудили снова оставить детей дома. Как сообщают «Народные новости», многим родителям пришлось самим искать выход из сложившейся ситуации.



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