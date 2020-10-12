Учёные назвали продукты, ускоряющие старение

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12.10.2020, 11:41, Разное

Турецкие учёные в ходе очередного исследования рассказали о пище, которая стремительно ускоряет процесс старения человека. В первую очередь, это сахар и продукты, в которых он имеется, передаёт Monavista Daily.
Итак, сахар и продукты, содержащие его, повреждая липиды и белки в организме, провоцируют появление морщин и дряблость кожи, а ещё высокое потребление сахарного песка приводит к инсулинорезистентности, нарушая взаимодействие между клетками мозга. Это чревато нарушением памяти и снижением способности к обучению. Уверенную вторую позицию занимает фастфуд, который за счёт трансжиров не только прибавляет лишний вес и возраст, но и становится причиной серьёзных заболеваний.

Продукты из переработанного мяса, в том числе колбаса и сосиски, соль и пряная пища, в больших количествах кофе и крепкий чёрный чай также приводят к возрастным изменениям. Учёные для поддержания молодости и здорового организма рекомендуют обогащать свой рацион овощами и фруктами, орехами, мясом и рыбой, а также морепродуктами.



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