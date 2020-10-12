 

Борис Грачевский впервые показал поклонникам лицо 6-месячного сына Филиппа

12.10.2020, 11:41, Разное

В микроблоге Instagram Борис Грачевский поделился радостью с подписчиками, так как его сыну Филиппу исполнилось шесть месяцев. Худрук «Ералаша» впервые показал поклонникам лицо своего наследника, которого ему подарила Екатерина Белоцерковская.
Супруга 71-летнего Бориса Грачевского также познакомила фолловеров с сыном, опубликовав несколько его снимков. До этого родители скрывали Филиппа от посторонних глаз. 35-летняя Екатерина Белоцерковская сделала коллаж, чтобы поклонники могли определить, на кого больше похож 6-месячный малыш. По словам актрисы, ей кажется, что сын копия Бориса Грачевского в детстве. Поклонники восхитились маленьким Филиппом и пожелали семье всех благ и процветания.

Худрук «Ералаша» вместе со своей возлюбленной четыре года. Спустя год после начала романа пара сыграла пышную свадьбу. Беременность Екатерины Белоцерковской 71-летний артист скрывал и даже несколько раз делал опровержение в СМИ, пока она сама не захотела обнародовать радостную новость. По словам Бориса Грачевского, именно в третьем браке он обрел настоящее счастье. Супруга заботится о его здоровье и даже помогла знаменитости сбросить лишний вес.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Как задержание россиян в Белоруссии отразится на отношениях Москвы и Минска

08.08 / В Мемориальном музее космонавтики состоялась торжественная презентация силуминовой скамейки

29.07 / Скандалы: Время последних

24.07 / Мнение: Жижиста посадили за пост в Телеграме

02.10 / Доктор Мясников назвал приводящие к онкологии заболевания

20.09 / Русскоязычные СМИ Украины

20.07 / Пираты захватили в плен семерых россиян

02.10 / Мнение: Кризис в банановой республике, финансовые проблемы Турции и санкции США против Лукашенко

07.08 / Осторожно, спойлер в зале суда

15.09 / На участочках все спокойненько…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска