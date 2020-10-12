Борис Грачевский впервые показал поклонникам лицо 6-месячного сына Филиппа

12.10.2020, 11:41, Разное

В микроблоге Instagram Борис Грачевский поделился радостью с подписчиками, так как его сыну Филиппу исполнилось шесть месяцев. Худрук «Ералаша» впервые показал поклонникам лицо своего наследника, которого ему подарила Екатерина Белоцерковская.

Супруга 71-летнего Бориса Грачевского также познакомила фолловеров с сыном, опубликовав несколько его снимков. До этого родители скрывали Филиппа от посторонних глаз. 35-летняя Екатерина Белоцерковская сделала коллаж, чтобы поклонники могли определить, на кого больше похож 6-месячный малыш. По словам актрисы, ей кажется, что сын копия Бориса Грачевского в детстве. Поклонники восхитились маленьким Филиппом и пожелали семье всех благ и процветания.

Худрук «Ералаша» вместе со своей возлюбленной четыре года. Спустя год после начала романа пара сыграла пышную свадьбу. Беременность Екатерины Белоцерковской 71-летний артист скрывал и даже несколько раз делал опровержение в СМИ, пока она сама не захотела обнародовать радостную новость. По словам Бориса Грачевского, именно в третьем браке он обрел настоящее счастье. Супруга заботится о его здоровье и даже помогла знаменитости сбросить лишний вес.