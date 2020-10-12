 

“Это невероятно смешно”. Ткач и Яма спародировали Могилевскую на шоу “Маскарад”

12.10.2020, 11:31, Новости дня

Во время второго эфира шоу “Маскарад” на канале “1+1” украинский хореограф Влад Яма и артист студии “Квартал 95” Юрий Ткач показали пародии на украинскую певицу Наталью Могилевскую. Запись выступления обнародована в YouTube на канале проекта “Маскарад” 10 октября. 

Артисты выступили в образе певицы под ее песню “Я танцевала”, попытавшись повторить фрагмент ее выступления.

“Какая пародия на меня понравилась больше? Спасибо, парни, это было незабываемо”, – отреагировала на выступления Ямы и Ткача певица на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/mogylevskaya/posts/3663168093728220

Могилевская также отметила, что выступление Ямы и Ткача было невероятно смешным.

“Это невероятно смешно. Я люблю Вас!”, – поделилась эмоциями артистка.

https://www.facebook.com/mogylevskaya/posts/3663672890344407

Премьера проекта “Маскарад” состоялась на “1+1” 3 октября. По формату шоу “Маскарад” две звездные команды соревнуются в попытках отгадать звезду, скрытую в маскарадном костюме. Тот, кто замаскировался хуже всех, выбывает из проекта. Могилевская, Яма и Ткач являются участниками звездных команд. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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