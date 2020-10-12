Куда уйдет Лукашенко после отставки с поста президента: политолог дал прогноз

12.10.2020, 11:23, Разное

В Белоруссии готовится конституционная реформа. Значительная часть властных полномочий должна перейти регионам и муниципалитетам, повысится роль парламента.

Перераспределение полномочий должно сохранить ключевые звенья нынешнего белорусского режима, отметил политолог Кирилл Озимов. В таком случае бояться прихода к власти оппозиционных политиков Александру Лукашенко не стоит, полагает эксперт.

“Они, возможно, будут представлены в парламенте, но исключительно в меньшинстве, без рычагов для влияния на политику”, – пояснил Озимов.

После проведения конституционной реформы в Белоруссии могут быть назначены досрочные президентские выборы. Но важным будет не сам факт их проведения, а то, кто будет контролировать волеизъявление граждан, считает политолог.

Лукашенко заинтересован в спокойно транзите власти, поэтому досрочные выборы могут пройти при текущем составе Центризбиркома, полагает Озимов. Но он не исключил, что глава ЦИК Лидия Ермошина может покинуть пост.

По мнению эксперта, транзит власти в Белоруссии может пройти по сценарию Казахстана. В таком случае из власти Лукашенко не уйдет: он может встать во главе парламента, который конституционная реформа наделит большими полномочиями, или Совет безопасности республики, написал эксперт в своей колонке на портале “Украина.ру”.

В марте 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке. Он правил почти 30 лет. Бывший глава государства сохранил в своих руках значительные полномочия: пост главы Совета безопасности Казахстана, лидера правящей партии и члена Конституционного совета.

Конституционную реформу Александр Лукашенко обсуждал 10 октября во время встречи с заключенными СИЗО КГБ. В беседе принимали участие бывший кандидат в президенты Белоруссии, экс-банкир Виктор Бабарико, члены координационного совета оппозиции. Разговор длился несколько часов, его содержание осталось в тайне.

Лукашенко 4,5 часа общался с оппозиционерами, чтобы получить от них советы о том, как выжить в СИЗО. pic.twitter.com/4n8FgEqak1

— Миша Ильин (@m_for_mixacb) October 10, 2020