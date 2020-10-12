Как выборы в США влияют на рубль

12.10.2020, 11:23, Разное

Ситуация с курсом валют не внушала оптимизма. Из-за разных факторов стоимость одного доллара колебалась около 80 рублей, а евро превысил отметку в 90 рублей. С приходом второй волны пандемии коронавируса ожидалось более печальное развитие событий, но выборы в США немного изменили прогноз.

Например, на валюту развивающихся рынков повлиял разговор Дональда Трампа с конгрессом о пакете налогово-бюджетных стимулов, которые помогут в борьбе с печальными последствиями карантина. Правда, позже президент США свернул данную идею, но рынки все равно ждут эти средства, что благоприятно сказывается на ситуации.

Также невозможно не заметить, как Трамп отстает в предвыборной гонке от Джо Байдена. Если главный оппонент действующего президента победит, то склонность США к “торговым войнам” с Евросоюзом и Китаем станет менее заметной, уверены инвесторы.

Несмотря на прогнозируемый спрос на сырье и валюты стран с развивающейся экономикой, доллар и евро по отношению к рублю практически не изменятся. Ситуации октября 2014 и 2016 годов ожидать не стоит. При любом раскладе в ближайшем будущем евро не сможет подорожать на 10 рублей, а доллар – на 15, считают эксперты.