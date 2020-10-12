 

Павла Лобкова госпитализировали с сотрясением мозга

12.10.2020, 11:08, Новости дня

Журналист и ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков был госпитализирован из дома с сотрясением головного мозга, сообщил источник в экстренных службах.

Как информирует канал «360», у ведущего телеканала «Дождь» врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы головы и лица.

Ведущему вызвали скорую помощь на дом. По предварительным данным, Лобков сам упал и ударился. Медики утверждают, что в момент происшествия он был в состоянии алкогольного опьянения.

При этом сам Лобков пока никак не прокомментировал эту информацию.

Павел Лобков – журналист, ведущий телеканала «Дождь». Ранее работал на Пятом канале, был ведущим, корреспондентом и обозревателем на НТВ, автор и ведущий программы «Растительная жизнь». В 2015 году он публично объявил, что является носителем ВИЧ-инфекции. Лобков входит в попечительский совет фонда «СПИД.Центр».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Требуют отстранить от заседаний. “Европейская солидарность” заявила о том, что Мотовиловец поднял руку на Ионову

04.08 / “Понижение всего на три-четыре ступени“. Нефьодов рассказал о предложениях работы от государства

15.08 / Лукашенко поручил перебросить десантников на западные границы

08.07 / Переговоры Цукерберга с правозащитниками провалились

28.08 / ФАС обвиняет компанию Apple в нарушении антимонопольного законодательства РФ

07.08 / Политика: «Война за Крым» имеет для Лукашенко особый смысл

29.09 / Минюст Украины изменил правила распорядка в СИЗО. Разрешили холодильники, мультиварки и тренажеры

01.09 / Посол США захотел посетить заключенного в Мордовии Пола Уилана

24.06 / “Это результат нашего легкомыслия”. Степанов прокомментировал новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

03.09 / Президент Черногории согласился с результатами выборов и ушел в оппозицию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска