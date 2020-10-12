Павла Лобкова госпитализировали с сотрясением мозга

12.10.2020, 11:08, Новости дня

Журналист и ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков был госпитализирован из дома с сотрясением головного мозга, сообщил источник в экстренных службах.

Как информирует канал «360», у ведущего телеканала «Дождь» врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы головы и лица.

Ведущему вызвали скорую помощь на дом. По предварительным данным, Лобков сам упал и ударился. Медики утверждают, что в момент происшествия он был в состоянии алкогольного опьянения.

При этом сам Лобков пока никак не прокомментировал эту информацию.

Павел Лобков – журналист, ведущий телеканала «Дождь». Ранее работал на Пятом канале, был ведущим, корреспондентом и обозревателем на НТВ, автор и ведущий программы «Растительная жизнь». В 2015 году он публично объявил, что является носителем ВИЧ-инфекции. Лобков входит в попечительский совет фонда «СПИД.Центр».