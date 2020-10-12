Российские ученые доказали эффективность нейтрализующих коронавирус антител

12.10.2020, 11:08, Новости дня

Сотрудники Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН, впервые в РФ получившие антитела, нейтрализующие коронавирус, доказали их эффективность на животных. Антитела используют для создания средств для лечения и и профилактики COVID-19, информирует издание СО РАН «Наука в Сибири».

Нейтрализующие коронавирус антитела ученые впервые в РФ получили летом, использовав образцы крови переболевших доноров с помощью уникальной технологии сортировки единичных B-лимфоцитов – клеток крови, отвечающих за формирование иммунитета.

«Созданные сибирскими учеными антитела к коронавирусу показали эффективность на животных. В качестве модельного животного был выбран сирийский хомячок, который восприимчив к коронавирусу. Ученые исследовали как терапевтический (когда антитела вводятся после заражения), так и профилактический эффект (до инфицирования)», – передает ТАСС сообщение издания.

Зараженным коронавирусом хомячкам ввели 10 мг антител на килограмм веса через шесть часов после заражения. Поскольку сирийские хомячки переносят заражение инфекцией не очень тяжело, ученые оценивали их состояние двумя методами. Хомячков взвешивали – заболевшие грызуны существенно теряют вес – за пять дней до 15% от исходного. Также исследователи изучали количество копий РНК вируса в легких или трахеях больных хомячков на второй и пятый дни после заражения, приводятся в сообщении слова руководителя лаборатории иммуногенетики доктора биологических наук Александра Таранина.

«У четырех из шести животных вирус не был обнаружен, у двух – количество на грани выявления. Хомячки, получившие антитела, не потеряли в весе, в отличие от контрольных, у которых вес снизился в среднем на 10%», – говорится в сообщении.

При введении нейтрализующих антител в дозе 10 мг/кг веса здоровым животным для профилактики за сутки перед контактом с вирусом, ученые не обнаружили РНК вируса в легких у подопытных животных. В контрольной группе хомяков, не получавших антител и встретившихся с коронавирусом, количество копий РНК коронавируса в легких достигало 107.

«В данный момент это единственный в РФ продукт, который может стать реальным средством терапии коронавирусной инфекции, хоть и недешевым. Американские компании Eli Lilly и Regeneron Pharmaceuticals совсем недавно завершили серию клинических испытаний аналогичных моноклональных антител, которые показали хорошие результаты», – уточняется в сообщении.

Следующая стадия исследования – проверка на животных защитных свойств сочетаний антител против разных эпитопов (участков вирусного белка). Это поможет сохранить активность антител при мутации коронавируса.

Напомним, в воскресенье специалист по особо опасным инфекциям и заведующий отделением диагностики и терапии в клинико-диагностическом центре «Клиника Здоровья» Владислав Жемчугов заяви, что тесты на антитела к коронавирусу в частных лабораториях являются пустой тратой денег.