 

ЕС продлил санкции против Петрова и Боширова

12.10.2020, 11:08, Новости дня

Совет ЕС продлил до 16 октября 2021 года все введенные санкции за «применение химического оружия», в том числе против россиян Петрова и Боширова, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.

«ЕС продлил на год, до 16 октября 2021 года, санкционный режим за применение химического оружия. В настоящий момент эти санкции действуют в отношении девяти человек – пяти, связанных с химическими нападениями в Сирии, и четырьмя – с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери (в их числе обвиненные Великобританией в химическом нападении на Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов). Также санкции введены в отношении одной организации – сирийского Центра научных исследований и изысканий», – передает ТАСС текст документа.

В декабре 2018 года премьер Великобритании Тереза Мэй утвердила сформированный спецслужбами список из шести российских бизнесменов, против которых могут быть введены санкции в связи с инцидентом в Солсбери.

Напомним, в середине января 2019 года послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против четырех «офицеров ГРУ», среди которых подозреваемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов. 



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