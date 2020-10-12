Прямо перед анонсом iPhone 12 появились финальные детали о нем

12.10.2020, 10:53, Разное

Вскоре официально представят очередной смартфон от компании Apple. Но уже сейчас в Сети появились финальные детали об iPhone 12.

Так, в устройстве, как сообщают инсайдеры, производитель улучшил систему Face ID, для более эффективной идентификации пользователя за счет использования «алгоритма динамического разбиения» (dynamic partition algorithm). Также существенно улучшены возможности увеличения изображения для фото- и видео-съемки. Кроме того, «яблочные телефоны» теперь работают дольше без подзарядки за счет более качественной батареи и оптимизации программного обеспечения.

В модели iPhone 12 mini с диагональю в 5,4 дюйма уменьшилась длина челки на экране, а все компоненты системы камер TrueDepth размещены в вырезе более плотно. Высота моноброви при этом несколько большая, чем у предыдущих моделей. Все модификации двенадцатого iPhone получат улучшенные программы и возможности цифрового увеличения. А аппараты с приставкой Pro и Pro Max оснастят переработанным оптическим зумом. Появится в девайсах и макросъёмка сверхширокоугольной камерой с увеличенной более, чем на треть диафрагмой. Это даст возможность снимать даже при тусклом свете. Работать новинки будут как минимум на час дольше без подзарядки. Но это не касается мини-версии, время функционирование которой вследствие использования дополнительных функций, а также сетей 5G сократиться.

Стоит отметить, что кроме работы в сетях пятого поколения мобильной связи гаджеты, продаваемые на территории США также смогут поддерживать миллиметровые волны. При этом отмечается, что в коробке с моделями новинок отсутствуют как наушники, так и зарядные устройства. Дисплеи же, выполненные по технологии Super Retina XDR, получат защиту Ceramic Shield Front Cover. Все варианты двенадцатого iPhone оснащены Smart HDR 3, Deep Fusion и улучшенным ночным режимом, а запись видео поддерживает Dolby Vision HDR. Релизы стандартной модели стартуют 23 октября, вместе с ним выйдет в продажу iPhone 12 Pro. iPhone 12 mini и Pro Max появятся на полках магазинов в Соединенных Штатах позже, 13 и 20 ноября соответственно.