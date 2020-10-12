 

Прямо перед анонсом iPhone 12 появились финальные детали о нем

12.10.2020, 10:53, Разное

Вскоре официально представят очередной смартфон от компании Apple. Но уже сейчас в Сети появились финальные детали об iPhone 12.
Так, в устройстве, как сообщают инсайдеры, производитель улучшил систему Face ID, для более эффективной идентификации пользователя за счет использования «алгоритма динамического разбиения» (dynamic partition algorithm). Также существенно улучшены возможности увеличения изображения для фото- и видео-съемки. Кроме того, «яблочные телефоны» теперь работают дольше без подзарядки за счет более качественной батареи и оптимизации программного обеспечения.

В модели iPhone 12 mini с диагональю в 5,4 дюйма уменьшилась длина челки на экране, а все компоненты системы камер TrueDepth размещены в вырезе более плотно. Высота моноброви при этом несколько большая, чем у предыдущих моделей. Все модификации двенадцатого iPhone получат улучшенные программы и возможности цифрового увеличения. А аппараты с приставкой Pro и Pro Max оснастят переработанным оптическим зумом. Появится в девайсах и макросъёмка сверхширокоугольной камерой с увеличенной более, чем на треть диафрагмой. Это даст возможность снимать даже при тусклом свете. Работать новинки будут как минимум на час дольше без подзарядки. Но это не касается мини-версии, время функционирование которой вследствие использования дополнительных функций, а также сетей 5G сократиться.

Стоит отметить, что кроме работы в сетях пятого поколения мобильной связи гаджеты, продаваемые на территории США также смогут поддерживать миллиметровые волны. При этом отмечается, что в коробке с моделями новинок отсутствуют как наушники, так и зарядные устройства. Дисплеи же, выполненные по технологии Super Retina XDR, получат защиту Ceramic Shield Front Cover. Все варианты двенадцатого iPhone оснащены Smart HDR 3, Deep Fusion и улучшенным ночным режимом, а запись видео поддерживает Dolby Vision HDR. Релизы стандартной модели стартуют 23 октября, вместе с ним выйдет в продажу iPhone 12 Pro. iPhone 12 mini и Pro Max появятся на полках магазинов в Соединенных Штатах позже, 13 и 20 ноября соответственно.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Владимир Путин высказался о закрытых границах для россиян

10.09 / «Нет смысла подставляться, нужен метод айкидо»

09.09 / Фейк про сбитый в Ливии самолет развенчал автор канала Fighterbomber

05.09 / Ксения Бородина поверила в женскую дружбу только после знакомства с Ольгой Орловой

13.10 / Мнение: Мировое кино все больше ненавидит капитализм

19.08 / Опубликован ТОП-5 лучших игровых ноутбуков в 2020 году

17.09 / Политолог заявил о желании Лукашенко остаться одному в Белоруссии: Ему плевать на народ

23.08 / Мнение: “Сын России” Икар Лесников

10.09 / Анну Семенович и Дмитрия Губерниева застали у ворот загородного поселка за страстным поцелуем

20.07 / “Бомбический кинопапа”: юная звезда фильма “Лед” в восторге от Александра Петрова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска