 

В Сети показали новейшую Funtouch OS 11 для смартфонов Vivo

12.10.2020, 10:53, Разное

Компания Vivo выпустила очередную модификацию своей оболочки операционной системы Android для смартфонов собственного производства. В Сети показали, как выглядит Funtouch OS 11.
Новое поколение интерфейса построено на базе одиннадцатой версии ОС Anroid. Первыми смартфонами, работающим на ней, стали устройства линейки Vivo V20. Официального представления Funtouch OS 11 пока нет, но в интернете уже есть некоторая информация относительно ее функционала, возможностей и дизайна.

Так, в обновлении по умолчанию фоном всех приложений является белым, а изображения и текст в них – черны либо синий. При этом, как и в устройствах конкурентов, в девайсах Vivo есть возможность включения темной темы. Также улучшена в новой модификации функция Always On Display, теперь она более персонализирована за счет расширения цветовой палитры и динамических световых эффектов. В «Галерею» разработчики китайского технобренда добавили новый альбом «Воспоминания», в нем снимки группируются согласно событиям, локации и времени, когда они были сделаны.

Опция AI Editor не только улучшает редактирование роликов, но и позволяет определять ключевые моменты и героев в кадре. С помощью приложения iManager пользователь не только сможет ознакомиться со сводной информацией об устройстве и его производительности, но и анализировать его на наличие и удаление вирусов и другого опасного контента. Кроме того, появилась возможность создавать фото разных форм, записывать с экрана, одновременно включив функцию голосовых комментариев. Геймерский режим Ultra Game Mode с Esports Mode дает возможность играть, не отвлекаясь на другие факторы за счет их блокировки.



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