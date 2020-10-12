Протестующие в Портленде снесли памятники президентам Линкольну и Рузвельту

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12.10.2020, 10:48, Новости дня

Протестующие в американском городе Портленд (штат Орегон) в ходе протестов в воскресенье снесли статуи 16-го и 26-го президентов США Авраама Линкольна (руководил в 1861-1865 годах) и Теодора Рузвельта (в 1901-1909 годах).

Как передает Fox News, обе статуи были снесены около 21.00 по местному времени (07.00 мск). Помимо сноса статуй демонстранты разбили стекла в нескольких строениях, а также разместили плакат с антирасистскими лозунгами на здании Орегонского исторического общества, передает ТАСС.

Напомним, в Портленде беспорядки продолжаются пять месяцев.

В конце сентября в Портленде в связи с готовящимися на выходных протестами был объявлен режим чрезвычайного положения.

Массовые протесты и погромы начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.



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