 

Учения ОДКБ «Нерушимое братство» начались в Белоруссии

12.10.2020, 10:48, Новости дня

Учения миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство – 2020» стартовали на полигоне Лосвидо в Белоруссии.

«Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к учению привлекается более 140 военнослужащих Центрального военного округа, около 40 единиц военной и авиационной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», вертолеты Ми-8АМТШ-В и Ми-24, а также специальные машины связи, радиационной и химической разведки и инженерная техника дистанционного разминирования», – передает ТАСС сообщение ЦВО.

Напомним, 6 октября армянская сторона уведомила Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что не примет участие в учениях «Нерушимое братство – 2020».



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