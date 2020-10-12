 

Посол Болгарии прибыл в МИД из-за высылки российских дипломатов из Софии

12.10.2020, 10:48, Новости дня

Болгарский посол в Москве Атанас Крыстин прибыл в российский МИД в связи с высылкой сотрудников торгпредства РФ из Софии.

Об этом информирует РИА «Новости».

В конце сентября МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.

Представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сожаление по поводу высылки дипломатов, назвала обвинения «надуманными» и анонсировала ответные меры Москвы. 



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