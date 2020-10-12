Скандалы: Прокурорский заказ разместили в ста томах

12.10.2020, 10:45, Разное

Закончено дело сотрудницы прокуратуры Ольги Швецовой, обвиняемой в убийстве следователя СКР

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении первого предполагаемого заказчика одного из десятков убийств, инкриминируемых криминальному авторитету Аслану Гагиеву (Джако). Обвиняемой оказалась не просто женщина, а целый прокурор, попросившая, по версии следствия, чтобы Джако разобрался с бывшим мужем ее сестры — следователем СКР. Преступление исполнил сотрудник уголовного розыска, дело которого уже рассматривается в суде.

Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование уголовного дела в отношении экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольги Швецовой. В окончательной редакции госпоже Швецовой инкриминировали пособничество в убийстве, совершенном группой лиц по найму (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас женщина и ее защита знакомятся с материалами следствия, составляющими 100 томов. Затем дело будет направлено на утверждение в Генпрокуратуру. При этом предполагается, что процесс по делу Ольги Швецовой, скорее всего, пройдет за пределами Северной Осетии, как уже было с большинством других дел, в которых фигурирует Аслан Гагиев.

По версии следствия, громкое убийство было совершено из-за семейного конфликта.

Сестра прокурора Швецовой была замужем за следователем Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СКР Александром Леоновым, но в 2012 году они решили развестись и начали делить имущество. Якобы после этого прокурор Швецова и попросила Аслана Гагиева разобраться с бывшим родственником. Заказ, по версии следствия, был исполнен бесплатно из уважения к сотруднице надзорного ведомства.

Участники ОПС Аслана Гагиева, среди которых, в частности, был сотрудник специального отряда быстрого реагирования «Булат» ГУ МВД России по Московской области полковник Евгений Яшкин (направлен Мосгорсудом на принудительное лечение), выследили следователя в Москве. 12 сентября 2012 года бывший сотрудник уголовного розыска МВД Руслан Юртов расстрелял следователя на глазах его новой сожительницы — районного судьи, после чего скрылся с места происшествия на мотоцикле, которым управлял его сообщник.

Отметим, что Юртов рассматривается СКР в качестве одного из штатных киллеров ОПС Джако.

В частности, по данным следствия, именно он в сентябре 2011 года застрелил в ресторане «Хуторок» на Ленинградском проспекте Москвы бывшего владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова, а его спутницу Анну Эткину тяжело ранил.

Дело, по которому проходят Руслан Юртов и еще несколько участников группировки Аслана Гагиева, с декабря 2018 года слушается в Москве во 2-м Западном окружном военном суде. Аслан Гагиев, которого выдали России из Австрии, продолжает ознакомление с материалами своего дела. Кстати, ему инкриминируется организация порядка 60 убийств, в том числе заказных.

Ольга Швецова, с декабря 2019 года находящаяся в СИЗО Владикавказа, свою вину не признает. Ее защита от комментариев воздерживается, ссылаясь на данные следствию подписки о неразглашении. Однако известно, что в жалобах, поданных в Верховный суд Северной Осетии, ее адвокат утверждал, что у следствия нет доказательств причастности 60-летнего бывшего прокурорского работника к убийству, а долгий срок пребывания под стражей обусловлен только тяжестью обвинения. При этом в апелляциях отмечалось, что у госпожи Швецовой целый ряд серьезных заболеваний, имеются награды, в том числе звания почетного и заслуженного работника прокуратуры РФ. Известно также, что защита и сама госпожа Швецова дважды ходатайствовали о ее проверке на полиграфе, но им было отказано.

Николай Сергеев