Ученые рассказали об изменениях в организме после заражения коронавирусом

12.10.2020, 10:17, Разное

Американские исследователи выяснили, какие изменения происходят в организме человека после попадания в него коронавируса. Оказалось, что из-за COVID-19 у клеток отключается защита, и они перестают синтезировать белки, после чего у больных пациентов начинают развиваться тяжелые последствия.

Геном коронавируса продуцирует множество белков, взаимодействующих на молекулярном уровне с клеточными компонентами. Так, SARS-CoV-2 в первую очередь нарушает синтез белков. Происходит это из-за дисфункции созревания матричной РНК (мРНК), основной задачей которой является перенос генетической информации, содержащейся в ядре клетки, в рибосомы, занимающиеся синтезом белка.

Через некоторое время происходит блокировка работы рибосом, а затем происходит нарушение системы, транспортирующей белки за пределы клеток. Белок коронавируса NSP1 ответственен за нарушение обмена между мРНК и рибосомой, путем подмены матричной РНК. В совокупности SARS-CoV-2 создает ряд барьеров, мешающих нормальному функционированию клеток до тех пор, пока они не погибнут.