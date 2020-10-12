 

Певица Татьяна Буланова удивила цветущим видом

12.10.2020, 10:17, Разное

Известная российская певица Татьяна Буланова покорила подписчиков своим цветущим видом. На новом фото, которое появилось на странице знаменитости в социальной сети Instagram, они сравнили ее с молодой девочкой.
На снимке Татьяна Буланова предстала перед фолловерами в эффектном черном платье. Ее образ был дополнен стильной укладкой и ярким макияжем. На фото артиста выглядит довольно молодой и стройной.

Недавно Татьяна Буланова перенесла инсульт. В комментариях к публикации подписчики отметили, что артистка, несмотря на болезнь, помолодела минимум на десять лет. По их мнению, исполнительница правильно следит за своей внешностью, стараясь сохранить природную красоту. За короткое время пост собрал огромное количество лайков.



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