 

Леонов из «Папиных дочек» одобрил роман Прилучного и Карпович

12.10.2020, 10:17, Разное

Актер Андрей Леонов, который исполнил роль отца в ситкоме «Папины дочки», одобрил развивающийся роман Мирославы Карпович и Павла Прилучного. Он высказался на эту тему в рамках программы «Звезды сошлись».
Как считает Леонов, Павел Прилучный выбрал правильную спутницу для жизни в лице Мирославы Карпович. Последнюю артист очень хорошо изучил, пока работал с ней на одном кинопроекте. Леонов убежден, что звезде «Мажора» пойдут на пользу новые отношения.

Прилучный недавно выставил на продажу свой роскошный особняк за 200 миллиона рублей. Эта сумма вызвала негодование у присутствующих в студии знаменитостей. За Прилучного вступился Андрей Леонов. Он заявил, что жизнь звезды «Мажора» должна наладиться, поскольку у него появилась Мирослава Карпович. Заслуженный артист считает, что недвижимость обязательно продастся. Такое решение Прилучный, вероятно, принял, поскольку намерен начать свою жизнь с чистого листа.

Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце заявили о расставании в феврале нынешнего года. Официально пара развелась только в июне. Актеры воспитывают двух общих детей – сына Тимофея и дочь Мию.



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