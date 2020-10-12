 

В РФ за сутки выявили 13,6 тыс. случаев коронавируса

12.10.2020, 10:15, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 13 592 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 13 592 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4395, Санкт-Петербурге – 538, Московской области – 440.

Всего в стране выявлено 1 312 310 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 024 235 человек, из них 3793 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 125 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 22 722 человека.

Накануне, 11 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 634. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 42.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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