Фракция ЕР обсудит снятие Лысакова с поста в комитете Госдумы

12.10.2020, 10:15, Новости дня

Президиум фракции «Единая Россия» в Госдуме рассмотрит вопрос о снятии полномочий первого замглавы комитета по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова из-за его некорректных высказываний, сообщил лидер фракции Сергей Неверов.

«Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков. При этом, оставаясь просто депутатом, Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным. И в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции», – сказал Неверов, слова которого приводятся на сайте фракции.

По словам парламентария, после обсуждения на фракции по процедуре это решение будет вынесено на Совет Думы.

66-летний Лысаков 18 сентября 2016 года был избран депутатом Государственной думы седьмого созыва, в которой занял должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.