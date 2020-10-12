Кудрин рассказал о подготовке на него покушения

12.10.2020, 10:15, Новости дня

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин, занимавший с 2000 по 2011 год посты министра финансов и вице-премьера, рассказал, что в то время на него готовилось покушение из-за отказа в льготах частной компании.

«Пока был вице-премьером, практически не пользовался (охраной), за исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение. До той поры, пока риски не миновали, по распоряжению Владимира Путина меня охраняли сотрудники ФСО», – рассказал Кудрин ТАСС.

По его словам, покушение на него готовилось в 2005 или 2006 году после того, как он отказал в льготах частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать.

«Много лет до моего назначения в правительство отсрочка продлевалась, а я не стал этого делать. Есть такая версия, но она не доказана. Это была абсолютно техническая, рутинная работа. Документы готовили к рассмотрению, я даже никогда не видел представителей компании, не встречался с ними. Воспринимал все как обычную, рядовую историю: в тот момент мы пересматривали очень много решений, принятых в 90-е годы предыдущими министрами, вице-премьерами. Принципиально зачищали старые хвосты, и я не мог предположить, что кто-то способен на крайние шаги. Потом были расследования, которые нашли какие-то следы. … Сотрудники ФСО добыли подробный план покушения: где, когда, при каких обстоятельствах», – рассказал Кудрин.

Он добавил, что уголовное дело не было заведено, так как никто не пострадал, и преступление удалось предотвратить.

Ранее Кудрин рассказал, что они с президентом Владимиром Путиным общаются на «ты» не по работе, а во время обсуждения житейских ситуаций. Также он рассказал, что годы, проведенные в Санкт-Петербурге, подарили ему много знаковых встреч, но знакомство с Путиным повлияло на его судьбу сильнее остальных.